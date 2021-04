Bahia realiza treino apronto no CT do Ceará antes de duelo contra o Fortaleza pela Copa do Nordeste

Adversário do Fortaleza na semifinal da Copa do Nordeste, o Bahia chegou à capital cearense nesta quinta-feira (22), após enfrentar o Montevideo City Torque, no Uruguai, pela 1ª rodada da Copa Sul-Americana. A delegação baiana fretou um voo direto para o estado.

O treino apronto do Bahia aconteceu nesta sexta-feira (23), no CT do Ceará, em Porangabuçu. Foi a única atividade realizada pelo grupo comandado por Dado Cavalcanti, após o empate em 1 a 1 contra o Montevideo City Torque. O duelo com o Fortaleza acontece neste sábado (24), às 20h30 (horário de Brasília), na Arena Castelão.

Retornos e chegadas

Para o duelo diante do Fortaleza, Dado Cavalcanti terá um retorno importante no ataque baiano. Após ficar de fora da estreia da Sul-Americana, cumprindo suspensão, o atacante Rossi, vice-artilheiro do Bahia na temporada, com cinco gols, deve figurar entre os titulares do Tricolor Baiano para a partida.

O técnico Dado Cavalcanti também ganhará o reforço de Thonny Anderson, recém-chegado por empréstimo do RB Bragantino. Regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, o meio-campista estará à disposição do comandante baiano para estrear com a camisa tricolor.

Desfalques e pendurados

A equipe baiana, no entanto, não poderá contar com dois atletas: Jonas (volante) e Matheus Claus (goleiro). Os atleta se recuperam de lesão e não estarão à disposição de Dado Cavalcanti.

Confiança para chegar à final

Para o volante Patrick de Lucca, o grupo está ciente do que deve ser feito para conquistar a vaga na final da Copa do Nordeste pelo segundo ano consecutivo.

Patrick de Lucca Volante do Bahia "Já temos de virar a chave e pensar no Fortaleza. É semifinal, uma partida muito importante e podemos dar mais um passo rumo a esse título. O grupo está fechado e ciente do que tem de ser feito. Não será fácil, mas temos condições de sair com essa classificação"