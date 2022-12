Bahia oficializa português Renato Paiva como treinador para 2023

O Bahia anunciou nesta terça-feira (6) o português Renato Paiva como treinador para 2023. O lusitano acertou com o Tricolor da Boa Terra por duas temporadas, até 2025.

Renato Paiva tem chegada prevista para esta quarta-feira (7) a Salvador.

O Bahia será o terceiro clube profissional de Renato Paiva. Aos 52 anos, o treinador acumula passagens por Independiente del Valle, do Equador, e Léon, do México. Nas categorias de base, comandou o Benfica.

O treinador comandará o Bahia em quatro competições: Campeonato Baiano, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Série A do Campeonato Brasileiro.

