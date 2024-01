Bahia encaminha contratação do volante Caio Alexandre, do Fortaleza

O Bahia encaminhou a contratação do volante Caio Alexandre, do Fortaleza, para a temporada de 2024. De acordo com informações do ge, o atleta deverá ser adquirido em definitivo e a expectativa é que, assim que a negociação for concretizada, ele embarque para Manchester, na Inglaterra, local da pré-temporada do clube baiano.

O Tricolor da Boa Terra apresentou a melhor proposta financeira para o atleta, enquanto o Corinthians, outro clube interessado no jogador, ofereceu melhores valores para o Leão, que possui 50% dos direitos de Caio.

O restante dos direitos do volante pertencem ao Botafogo, que possui 40%, e ao Vancouver Whitecaps, do Canadá, que manteve 10%, após negociação com o Fortaleza.