Bahia convoca conselheiros para apresentar proposta de SAF do Grupo City

A diretoria do Bahia convocou os conselheiros do clube para uma reunião na próxima sexta-feira (23) sobre a proposta da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) com o Grupo City, detentor de diversos times como o Manchester City-ING. Após meses de negociação, o acordo de venda está próximo do fim.

Nos últimos dias, uma comitiva do fundo árabe esteve no CT da equipe e conheceu as estruturas. O encontro oficial marca mais uma etapa do processo, que consiste na aquisição da equipe nordestina. Em 2022, agremiações como Vasco (777 Partners) e Botafogo (John Textor) também viraram SAF.

Segundo o ge, após a formalização da oferta, o documento será analisada pela Comissão Provisória da SAF, do Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal. Posteriormente, será votado pelos associados.

Até o momento, não há uma data para a Assembléia que pode culminar com o acerto. Em caso de desfecho positivo, o Grupo City se torna detentor da SAF de futebol do Bahia, que consiste no poder para a administração desportiva e decisões internas do futebol em troca de uma receita milionária.

No exterior, o conglomerado é detentor de 11 clubes pelo mundo: Manchester City-ING, Girona-ESP, Estac Troyes-FRA, Lommel SK-BEL, New York City-EUA, Montevideo City Torque-URU, Bolívar-BOL, Melbourne City-AUS, Sichuan Jiuniu-CHI, Yokohama Marinos-JAP, Mumbai City-IND e Palermo-ITA.