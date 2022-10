Bahia contrata Eduardo Barroca para assumir clube após demissão de Enderson Moreira

Menos de 24h depois da demissão de Enderson Moreira, o Bahia já tem um novo técnico para seguir na busca pelo acesso no Campeonato Brasileiro da Série B. Trata-se de Eduardo Barroca, de 39 anos, que foi anunciado em uma postagem oficial no começo da tarde deste domingo (02).

"Dez anos depois, Eduardo Barroca está de volta ao Esquadrão. Técnico do acesso do Atlético-GO em 2019, o profissional que iniciou a carreira de treinador no Bahia já comandará o time nesta terça em SP", postou o clube nas redes sociais.

Missão de acesso à Série A

Barroca assinou contrato até o final da temporada e tem a missão de, em seis jogos, levar o Bahia de volta à elite nacional. O primeiro desafio do novo comandante será já nesta terça-feira (04) quando o time baiano encara o Novorizontino, fora de casa.

"Estou muito feliz de retornar ao Bahia. Já vivi nesse clube experiências maravilhosas e vi de perto a conexão do time com seu torcedor. Espero poder viver de novo essas emoções e contribuir com o objetivo do clube de voltar à elite do futebol brasileiro", disse o treinador.

Eduardo Barroca estava sem clube desde setembro quando deixou o Avaí, que está disputando o Brasileirão. O treinador também tem passagens por Botafogo, Vitória, Coritiba e Atlético-GO.

