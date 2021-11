B-Boy cearense representa o Brasil em final do circuito mundial de breaking na Polônia

O cearense Mateus Melo, o B-Boy Bart, está na final do circuito mundial de breaking. O atleta é um dos representantes do Brasil na chave principal e se classificou por conta do desempenho individual. O campeão será definido em Gdansk, na Polônia, no sábado (6).

Natural de Fortaleza e com 23 anos, coleciona diversas conquistas, como o título nacional de 2018 e o tricampeonato cearense no esporte. Neste evento, defende o país ao lado do goiano Alexandre Duarte (B-Boy Xandin). Na categoria feminina, a mineira Isabela Rocha (B-Girl Itsa) briga pelo topo.

A finalíssima possui mais de 30 nações envolvidas e ocorre em duas etapas, sendo a primeira nesta quinta-feira (4). Os classificados se juntam aos 24 convidados para a decisão, no sábado (6). O canal SporTV, do Grupo Globo, transmite a etapa mundial do esporte ao vivo, a partir das 13h (de Brasília).

Competição

Em formato mata-mata, os participantes têm as habilidades avaliadas ao dançarem em frente a um painel formado jurados que são referências na cena, como o holandês Menno, três vezes campeão mundial; os americanos El Nino e Beta Rawkuz; além da francesa Sarah Bee.

Vale tudo para impressionar: técnica, criatividade e simpatia. Quem for melhor em todos os requisitos e conquistar os juízes, vence. Assim, avança nas etapas eliminatórias até a escolha do vencedor.

Criado em 2004, o evento é realizado em diversos países, onde a cada ano milhares de dançarinos competem em batalhas regionais, as chamadas Cyphers. Após essa 1ª fase, os melhores 16 b-boys e 16 b-girls se enfrentam na final nacional que, neste ano, ocorreu em outubro, na cidade de São Paulo. Os vencedores disputam a final mundial.

Serviço

Evento: Circuito Mundial de Breaking | Red Bull BC One - Final Mundial Polônia

Data: 04/11 (1ª etapa final mundial)

Data: 06/11 (2ª etapa final mundial)

Horário: 13h

Local: Gdansk, na Polônia

Transmissão:ao vivo por meio do link: https://win.gs/3EGq9f8 e pelo canal SporTV.

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte