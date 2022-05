Azuriz-PR x Bahia: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Azuriz-PR entra em campo nesta terça-feira (10), às 20h30 (horário de Brasília), contra o Bahia, no duelo da volta da 3ª fase da Copa do Brasil. O confronto acontece no Estádio Os Pioneiros, em Pato Branco (PR).

Na partida ida, em Salvador, empate sem gols entre as equipes. Ou seja, o vencedor do jogo garante vaga na 4ª fase. Em caso de novo empate, por qualquer placar, a classificação será decidida nas penalidades.

Onde assistir

O duelo será transmitido com exclusividade no streaming Amazon Prime.

Palpite para o jogo

Ficha técnica | Azuriz-PR x Bahia

Local: Estádio Os Pioneiros, em Pato Branco (PR)

Data: 10/05/2022 (terça-feira)

Horário: 20h30 (de Brasília)

Árbitro: André Luiz de Freitas Castro (GO)

Assistentes: Fabrício Vilarinho da Silva (FIFA-GO) e Bruno Raphael Pires (FIFA-GO)

Prováveis escalações

Azuriz-PR: Caio; Igor Bosel, Luis Salazar, Guarapuava e Jamerson; Fábio Calonego, Wenderson, Edson Carioca, Fabrício Oya e Berguinho; João Pedro Bardales. Técnico: Mateus Raffler.

Bahia: Danilo Fernandes; Douglas Borel, Ignácio, Luiz Otávio e Luiz Henrique; Patrick de Lucca, Rezende, Marco Antônio, Danielzinho e Rildo (Jacaré); Matheus Davó. Técnico: Guto Ferreira.