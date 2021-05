Azambuja diz que garotos terão ainda mais oportunidade no Ceará e despista sobre Clássico-Rei

Com a vitória sobre o Icasa por 1 a 0, o Ceará conquistou sua 3ª vitória seguida no Estadual praticamente com uma equipe mesclada entre Sub-20 e Sub-23, encaminhando sua classificação para as semifinais. Com a vaga encaminhada aos chegar a 10 pontos, o planejamento do Ceará tem dado resultados. O técnico Daniel Azambuja, declarou que estes jogadores do Sub-23 e Sub-20 terão ainda mais chances no Vovô, pela proximidade da Série A, o retorno da Copa do Brasil e a disputa paralela da Copa Sul-Americana.

"Nós transferimos um responsabilidade para estes garotos. Fizemos uma análise do que eles podem apresentar e aceleramos um processo natural, de chegada ao profissional. O planejamento tem dado certo, com mérito dos jogadores, que estão aproveitando demais, se doando. Eles terão mais oportunidades com o início da Série A e volta da Copa do Brasil, teremos mais competições paralelas", disse ele.

Contra o Icasa, um time praticamente da base atuou, já que muitos que jogaram diante do Caucaia, estão no grupo para o jogo da Sul-Americana hoje diante do Arsenal de Sarandí no Castelão, por isso a dificuldade era esperada.

"Pelo planejamento, o grupo de hoje seria mais jovem pelo jogo da Sul-Americana. Foi uma atuação aceitável e sabíamos que seria difícil. O importante foi o resultado e dar a vivência a estes atletas. Não era fácil jogar com alta intensidade dois jogos em 24 horas".

Clássico-Rei

Por fim, Azambuja despistou sobre o time que jogará no Clássico-Rei do próximo sábado.

"Já temos planejamento para estes jogos. Temos jogo na quarta-feira, sábado e segunda. Por isso deixou a dúvida aqui de qual equipe atuará no sábado. O Guto esta à frente do planejamento e vamos analisar após a partida da Sul-Americana. O jogo é muito importante e queremos essa classificação. Vamos continuar a rotatividade e escolher a melhor equipe para ir a campo".