Aylon volta a marcar pelo Ceará após quatro meses: ‘feliz de acertar um belo chute’

Último gol marcado havia sido em abril, em jogo contra o Juventude

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 18:28)
Jogada
Legenda: Aylon durante Ceará x RB Bragantino na Série A do Brasileirão
Foto: Ismael Soares/SVM

O atacante Aylon celebrou o gol marcado na vitória do Ceará sobre o RB Bragantino, neste sábado (16), pela Série A do Brasileirão. O jogador não marcava desde abril e voltou a balançar as redes após quatro meses de jejum de gols.

“O gol é uma bola difícil, porque é uma bola viajada e tem que atacar ela no momento certo. Eu acho que eu peguei de bate-pronto e fui feliz de acertar um belo chute”, disse o jogador no Castelão. Ele marcou o único gol da vitória do Ceará por 1 a 0.

Na avaliação de Aylon, foi muito importante para o time o fato de ter marcado o gol ainda no primeiro tempo, pois deu tranquilidade para o Ceará. Na segunda etapa, o RB Bragantino cresceu no jogo, mas não conseguiu chegar ao empate.

Aylon tem 33 anos e chegou ao seu quinto gol com a camisa do Ceará na temporada 2025. Na rodada passada, contra o Palmeiras, ele havia marcado um gol, mas o lance foi anulado pela arbitragem, que constatou posição de impedimento do camisa 11.

