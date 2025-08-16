Aylon volta a marcar pelo Ceará após quatro meses: ‘feliz de acertar um belo chute’

O atacante Aylon celebrou o gol marcado na vitória do Ceará sobre o RB Bragantino, neste sábado (16), pela Série A do Brasileirão. O jogador não marcava desde abril e voltou a balançar as redes após quatro meses de jejum de gols.

“O gol é uma bola difícil, porque é uma bola viajada e tem que atacar ela no momento certo. Eu acho que eu peguei de bate-pronto e fui feliz de acertar um belo chute”, disse o jogador no Castelão. Ele marcou o único gol da vitória do Ceará por 1 a 0.

Legenda: Aylon durante Ceará x RB Bragantino na Série A do Brasileirão Foto: Ismael Soares/SVM

Na avaliação de Aylon, foi muito importante para o time o fato de ter marcado o gol ainda no primeiro tempo, pois deu tranquilidade para o Ceará. Na segunda etapa, o RB Bragantino cresceu no jogo, mas não conseguiu chegar ao empate.

Aylon tem 33 anos e chegou ao seu quinto gol com a camisa do Ceará na temporada 2025. Na rodada passada, contra o Palmeiras, ele havia marcado um gol, mas o lance foi anulado pela arbitragem, que constatou posição de impedimento do camisa 11.