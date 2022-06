Avião de Neymar faz pouso de emergência em Roraima

O astro brasileiro Neymar sofreu um susto no avião particular, na manhã desta terça-feira (21), após um pouso forçado em Boa Vista, capital de Roraima. A aeronave, de modelo Cessna 680 Citation, sofreu dano no para-brisa no voo, o que motivou a aterrissagem no retorno dos Estados Unidos, segundo o jornal OitoMeia.

Legenda: Neymar embarcou nos EUA no avião na última segunda-feira (20) Foto: reprodução / Instagram

O jogador do Paris Saint-Germain (PSG) aproveitava um período das férias com a namorada Bruna Biancardi e a irmã Rafaella em Miami. De saída do país norte-americano, viajavam para São Paulo.

A confirmação da presença do atleta no avião existiu após profissionais do aeroporto local publicarem fotos com o atleta de 30 anos nas redes sociais. O avião é estimado em R$ 63 milhões.