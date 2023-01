Avenida ao redor do Maracanã receberá o nome de Pelé

Prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes anunciou que a Avenida Radial Oeste, ao redor do estádio Maracanã, se chamará Avenida Pelé ou Rei Pelé. O decreto será publicado nesta quarta-feira (4). O anúncio foi feito pelo político nas redes sociais.

Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, é o único jogador tricampeão mundial. Aos 82 anos, ele morreu em decorrência do agravamento do câncer de cólon, no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo.

O velório de Pelé teve início na segunda-feira e durou 24 horas. Por volta das 10 horas desta terça, o evento foi encerrado e o corpo do Rei do Futebol deixou a Vila em carro do Corpo de Bombeiros para um cortejo pelas ruas de Santos. O sepultamento será no Necrópole Ecumênica.

Além de familiares e torcedores, diversas autoridades compareceram para a despedida do Rei. O presidente do Brasil, Luís Inácio Lula da Silva, o presidente da Fifa, Gianni Infantino, além de Ednaldo Rodrigues, da CBF, estiveram presentes no local.

