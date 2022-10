Avaí x Fluminense: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A, o Fluminense visita a equipe do Avaí às 19h neste domingo, (16). A partida acontecerá na Ressacada com portões fechados devido a punição sofrida pelo Leão da Ilha por conta do corte dos cabos do VAR no confronto contra o Atlético-GO no dia 1º de Outubro.

Raniele e Guerrero são dúvidas para enfrentar o Fluminense e Bressan está fora se recuperando de lesão. Pelo lado tricolor o técnico Fernando Diniz também terá problemas para montar seu time, já que Nathan é uma ausência confirmada e Nino possivelmente não vai jogar. O zagueiro saiu de campo no último jogo com uma contusão muscular e não está confirmado para a partida.

As equipes estão em situações completamente distintas na tabela. O Fluminense ocupa a 5ª posição com 51 pontos e o Avaí está na zona de rebaixamento, em 19º lugar com 28 pontos.

Onde assistir

O jogo terá transmissão do SporTV e Premiere.

Palpite para o jogo

Prováveis Escalações

Avaí: Vladimir; Kevin, Rodrigo Freitas, Raphael e Cortez; Lucas Ventura, Bruno Silva e Jean Pyerre; Pottker, Rômulo e Bissoli. Técnico: Lisca

Fluminense: Fábio, Samuel Xavier, Manoel, Felipe Melo (David Braz) e Caio Paulista; André, Martinelli e Ganso; Matheus Martins, Arias e Cano. Técnico: Ferando Diniz

Avaí x Fluminense | Ficha Técnica

Horário: 19h

Data: 16/10/2022

Local: Ressacada - RS

Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Maira Mastella Moreira (RS)

Árbitro de Vídeo: Wagner Reway (PB)