Avaí x Coritiba: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Avaí entra em campo nesta segunda-feira (9), às 20h (horário de Brasília), contra o Coritiba, pela 5ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O duelo acontece no Ressacada, em Florianópolis (SC).

Onde assistir

A partida será transmitida com exclusividade no SporTV e no Premiere.

Palpite para o jogo

Ficha técnica | Avaí x Coritiba

Local: Ressacada, em Florianópolis (SC)

Data: 09/05/2022 (segunda-feira)

Horário: 20h (de Brasília)

Árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes (GO)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (FIFA-MG) e Cristhian Passos Sorence (GO)

Prováveis escalações

Avaí: Douglas; Kevin, Bressan, Arthur Chaves e Bruno Cortez; Eduardo, Raniele e Bruno Silva; Morato, Muriqui e Bissoli. Técnico: Eduardo Barroca.

Coritiba: Alex Muralha; Matheus Alexandre, Henrique, Luciano Castán e Egídio; Willian Farias, Andrey e Robinho; Igor Paixão, Alef Manga e Léo Gamalho. Técnico: Gustavo Morínigo.