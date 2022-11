Avaí tem sete desfalques para encarar o Ceará nesta quarta; veja a lista

Avaí e Ceará entram em campo às 19h, desta quarta-feira (9), em confronto válido pela 37ª rodada do Brasileirão. Já rebaixado para a Série B, o time Avaiano tem sete desfalques que seguem tratamento no departamento médico do clube e não jogam contra o Alvinegro.

A lista das ausências começa pela defesa com o zagueiro Bressan, que trata lesão na panturrilha, e o lateral-esquerdo Cortez, com dores no púbis.

Do meio-campo para frente, a dor de cabeça de Fabrício Bento é maior. Com lesão no adutor, o volante Raniele fica de fora, assim como os atacantes Guerrero (joelho), Pottker (adutor da coxa) e o artilheiro da equipe na temporada Bissoli, que trata uma artralgia quadril no DM avaiano.

ARTILHEIRO FORA

O atacante Guilherme Bissoli cumpriu suspensão contra o Santos e estaria apto para enfrentar o Ceará. Porém, ao longo da semana, o Avaí constatou uma lesão no quadril do jovem atacante. O jogador marcou 14 dos 30 gols marcados pela equipe em todo o Brasileirão.

Para o confronto, o Avaí tem nove jogadores pendurados. A lista tem Bressan, Guerrero, Jean Cléber, Jean Pyerre, Muriqui, Rafael Vaz, Renato, Rodrigo Freitas e Sarará.

