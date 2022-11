Avaí tem quatro desfalques e um retorno para encarar o Ceará; veja a lista

Avaí e Ceará entram em campo às 19h, desta quarta-feira (9), em confronto válido pela 37ª rodada do Brasileirão. Já rebaixado para a Série B, o time Avaiano tem quatro desfalques que seguem tratamento no departamento médico do clube e não jogam contra o Alvinegro.

A lista das ausências começa pela defesa com o zagueiro Bressan, que iniciou transição aos treinos com bola, mas ainda deve ficar de fora. Outro defensor lesionado é o lateral-esquerdo Cortez, que trata lesão no púbis.

No setor ofensivo, o treinador interino Fabrício Bento, não pode contar ainda com Paolo Guerrero, que sente incômodo no joelho, nem com William Pottker que trata lesão no adutor da coxa.

RETORNO DO ARTILHEIRO

Apesar das ausências confirmadas, o Avaí terá o retorno do artilheiro na temporada, Guilherme Bissoli. O jovem atacante marcou 14 dos 30 gols marcados pela equipe em todo o Brasileirão. A última vez que balançou a rede adversária foi na derrota por 2 a 1 para o Botafogo, pela 30ª rodada, no estádio da Ressacada.

Legenda: Artilheiro do Leão da Ilha com 14 gols na Série A, Bissoli retorna após cumprir suspensão contra o Santos Foto: Frederico Tadeu / Avaí FC

O jogador tomou o terceiro amarelo contra o Red Bull Bragantino e cumpriu suspensão automática na última partida, contra o Santos. Diante do Ceará, Bissoli deve retornar à titularidade da equipe catarinense.

Para o confronto, o Avaí tem nove jogadores pendurados. A lista tem Bressan, Guerrero, Jean Cléber, Jean Pyerre, Muriqui, Rafael Vaz, Renato, Rodrigo Freitas e Sarará.

