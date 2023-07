Avaí lamenta morte do filho de Natanael nas redes sociais

O Avaí anunciou, na manhã deste sábado, (15), a morte do filho de quatro anos do jogador Natanael, João Guilherme Farias Pimenta. O clube suspendeu as atividades e s jogadores se reapresentam somente no domingo, (16). A causa da morte da criança não foi divulgada.

O Avaí se manifestou nas redes sociais para informar o falecimento do garoto e manifestaram solidariedade à familia de João Guilherme.

"Com imensa tristeza, o Avaí Futebol Clube comunica o falecimento de João Guilherme Farias Pimenta, ocorrido neste sábado (15). João Guilherme é filho do lateral Natanael e tinha 4 anos de idade", escreveram.

"O Avaí e sua torcida manifestam solidariedade com o atleta e seus familiares neste momento tão difícil", finalizaram.