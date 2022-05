Avaí 1 x 2 Juventude: veja como foi o jogo

O Juventude venceu o Avaí, por 2 a 1, na noite deste domingo (15), pela sexta rodada do Brasileirão Série A de 2022. Os gaúchos saíram na frente com gol de Óscar Ruíz, mas levaram o empate ainda no primeiro tempo. Na etapa final, Chico foi expulso, porém Vitor Mendes conseguiu marcar o segundo gol dos visitantes.

Avaí: Glédson, Edílson, Fagner Alemão, Rafael Pereira, Betão, João Lucas, Ralf, Pedro Castro, Leandrinho, Romulo e Getúlio.

Juventude: Marcelo Carné; Igor, Wellington (Odivan), Augusto e Eltinho; João Paulo, Gustavo Bochecha; Everton (Matheuzinho ou Neto), Renato Cajá e Rogério; Rafael Grampola.

Avaí x Juventude

Estádio: Estádio Aderbal Ramos da Silva, em Florianópolis, Santa Catarina

Horário: 18:00h (de Brasília), domingo, 15 de maio

Árbitro: Douglas Marques das Flores