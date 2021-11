Auxiliar técnico do Ceará valoriza empate fora de casa contra o Atlético-GO: "muito importante"

O empate em 1 a 1 com o Atlético-GO fez o Ceará chegar aos 46 pontos na classificação do Campeonato Brasileiro. Agora, o Alvinegro acumula três jogos sem derrotas. Por conta de problemas particulares, o treinador Tiago Nunes não concedeu entrevista coletiva ao fim da partida. Em seu lugar, o auxiliar técnico Evandro Fornari valorizou o resultado.

"A gente veio de um grande jogo na quarta-feira contra o Fortaleza, e sabíamos que jogar aqui contra o Atlético-GO seria um jogo muito difícil. Antes de tudo, é nós valorizarmos esse ponto que vai ser muito importante pra gente. A gente continua com as nossas pretensões e a cada jogo buscamos o objetivo que temos dentro da competição. Somando 46 pontos, nos dá uma margem boa pra gente continuar olhando pra frente, sonhando com coisas grandes", destacou.

Evandro Fornari valoriza ponto conquistado: "Olha para frente e sonhar com coisa grandes"

Desafio

Evandro destacou ainda o desafio que a comissão técnica terá para a preparação para o próximo jogo, contra o Corinthians, na quinta-feira (25).

"A gente sabe que nosso calendário jogos, quarta, domingo, quarta, sábado, mas ganhamos um dia a mais pra que a gente possa, primeiro recuperar nossos atletas. Planejar bem a nossa semana até quinta-feira, montar uma boa estratégia contra o Corinthians pra que a gente possa fazer um bom jogo", disse.

Ele aproveitou ainda para convocar a torcida, que tem sido decisiva nos últimos jogos. O Ceará vem de quatro vitórias seguidas na Arena Castelão.

"Já também convocar nosso torcedor para que possa nos ajudar. Tenho certeza que a gente vai fazer uma boa semana, vamos nos preparar bem pq temos um confronto difícil na quinta-feira contra o Corinthians", finalizou.