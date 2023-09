Autor do gol do Fortaleza, Zé Welison destaca empate contra o Corinthians: 'Feliz pelo resultado'

Autor do gol do Fortaleza no empate em 1 a 1 com o Corinthians, pelo jogo de ida das semifinais da Copa Sul-Americana, o volante Zé Welison destacou o resultado fora de casa. Ele avaliou que a equipe leonina fez um bom jogo diante de um forte adversário.

"Feliz pelo resultado aqui, conseguimos fazer um bom jogo, sabíamos da dificuldade que a equipe do Corinthians iria impor para a gente aqui, mas conseguimos suportar. Claro que queríamos a vitória, mas não veio, mas foi um bom resultado fora de casa", disse ele.

O gol diante do Corinthians pela Sul-Americana, foi o segundo seguido do volante com a camisa leonina. Ele também marcou diante do São Paulo, na quarta-feira anterior na vitória por 2 a 1 no Morumbi pela Série A.

Veja vídeo

Respeito ao adversário

Sobre o confronto de volta, Welison confia na partida em casa no Castelão, mas advertiu sobre o adversário.

"É uma equipe grande, acostumada a jogar competições como essa, como a Sul-Americana, e a gente fez um grande jogo. É importante levar esse resultado para casa e jogar diante do nosso torcedor e vamos por mais sempre", finalizou ele.