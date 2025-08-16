Diário do Nordeste
Autor do gol do Fortaleza, Breno Lopes ressalta 'Vamos lutar até dezembro para tirar dessa situação'

Atacante disse que trocaria o gol pela vitória contra o Fluminense no Maracanã

Escrito por
Ian Laurindo* ian.prado@svm.com.br
(Atualizado às 18:55)
Jogada
Legenda: TItular absoluto desde a chegada de Paiva, Breno Lopes alcançou seu sétimo gol pelo Fortaleza em 2025.
Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC

O atacante Breno Lopes lamentou mais uma derrota do Fortaleza, desta vez contra o Fluminense no Maracanã, neste sábado (16), em confronto válido pela 20ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O jogador, autor do gol tricolor na partida, ressaltou que trocaria o tento pela vitória do Leão, que segue na zona de rebaixamento, ocupando a 18ª posição da tabela..

"Este momento não é sobre fazer gol; nós precisamos de vitória. Eu trocaria este gol pela vitória. Acho que nós sabemos da nossa realidade, mas, como eu disse, ninguém vai baixar a cabeça. Nós vamos lutar até dezembro para tirar o Fortaleza dessa situação", ressaltou o atleta.

Breno Lopes chegou ao seu sétimo gol com a camisa do Fortaleza na temporada 2025. Titular em todos os jogos desde a chegada de Renato Paiva, com execeção deste jogo contra o Fluminense tendo em vista que o Leão foi a campo com uma equipe mista, o atacante havia marcado seu último gol no empate do Tricolor contra o Corinthians por 1 a 1 em jogo válido pela 18ª rodada da Série A.

Agora, Breno Lopes e Fortaleza volta a campo nesta terça-feira (19) contra o Vélez, às 19h, em duelo válido pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores. Com uma vitória simples, o Leão garante a classificação para as quartas de final do torneio continental.

