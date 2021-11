Autor do gol diante do São Paulo, Robson está fora contra o Bragantino

O cartão amarelo recebido aos 38 minutos do 1º tempo no empate em 1 a 1 do Fortaleza contra o São Paulo deixou o atacante Robson suspenso. O autor do gol do leonino na partida desta quarta-feira no Castelão pela Série A completou a série de 3 cartões amarelos e não enfrenta o Bragantino, no sábado (10), às 19 horas, em Bragança Paulista, pela 32ª rodada.

Artilheiro da equipe tricolor na Série A com nove gols, Robson foi advertido com cartão amarelo nos últimos quatro jogos que fez no Brasileirão.

Sem ele, Vojvoda tem como opção Wellington Paulista, que entrou no lugar de Robson durante o jogo. David, com edema em posterior coxa direita, deve continuar como desfalque.

O Leão é o 4º colocado da Série A com 49 pontos, mesma pontuação do Massa Bruta, próximo adversário da equipe na Sèrie A.

Ouça o FortalezaCast