Autor do gol da vitória diante do Palmeiras, Lucero é líder em participações em gols no Fortaleza

Autor do gol da vitória do Fortaleza diante do Palmeiras, Juan Martín Lucero é o destaque do time no setor ofensivo. O atacante, que não marcava há oito partidas, é o líder em gols e participações em gols do Tricolor do Pici na temporada. O resultado do Tricolor do Pici nesta quarta-feira (31) também garantiu uma invencibilidade de 10 partidas na Arena Castelão. As equipes se enfrentaram no 2º jogo das oitavas de final da Copa do Brasil. Apesar do resultado, o Leão acabou eliminado.

Em 2023, o jogador de 31 anos atuou em 28 partidas, sendo 18 como titular. Ao todo, o atacante marcou 13 gols e deu seis assistências. Os números fazem dele o líder em gols e em participações em gols do Tricolor do Pici. Lucero tem 69% de acerto no chute ao gol, além de 18 passes decisivos. Os dados são do portal Sofascore.

Dos últimos nove jogos do time, o jogador foi a campo em oito e não conseguiu balançar as redes. A última vez que Lucero marcou pelo Fortaleza ocorreu em 8 de abril, na final do Campeonato Cearense, no empate de 2 a 2 com o Ceará. Mas, diante do Palmeiras, atual Campeão Brasileiro, o atacante teve chances e deixou o gol dele.

Aos 27 minutos do segundo tempo, diante de mais de 43 mil torcedores, o argentino aproveitou sobra de bola após lance de Pochettino e tocou para o fundo da rede. Além de garantir a vitória tricolor, quebrou uma invencibilidade de 15 jogos sem derrotas do time comandado por Abel Ferreira.

Agora, o Fortaleza volta as atenções para a Sul-Americana e para o Campeonato Brasileiro. O próximo adversário será o Bahia, também na Arena Castelão, neste sábado (3). O duelo válido pela 9ª rodada do torneio nacional, será às 16h (de Brasília). Veja calendário dos jogos do Leão.