Autor de golaço no Clássico-Rei, Rick comemora momento no Ceará e elogia Guto Ferreira

O atacante Rick vive um momento especial com a camisa do Ceará. Ele foi um dos protagonistas do Clássico-Rei, ao marcar um golaço, o 3º gol do Vozão que valeu a vitória por 3 a 1 no último domingo, pela Série A do Campeonato Brasileiro. O jovem de 21 anos concedeu entrevista coletiva, destacando seu momento no clube e elogiando o técnico Guto Ferreira pela temporada que vive, de afirmação.

"O Guto foi uma peça fundamental na minha subida profissional. Ano passado eu sofri muitas lesões, esse ano ele conversou muito comigo, me incentivou bastante e disse que esse ano eu iria fazer tudo que vinha sendo feito nos treinos e ir pra cima. Hoje eu fico muito confiante dentro do campo graças a ele e toda equipe” disse ele, que já tem 22 jogos em 2021, sendo 9 pela Série A.

Especial

Autor de 3 gols na Série A deste ano, o de domingo foi especial, por ser contra o Fortaleza, maior rival do Vovô e no dia no aniversário de sua mãe. Rick classificou o dia como o mais feliz da sua vida.

“Posso dizer que foi o dia mais feliz da minha vida por ser clássico e no dia do aniversário da minha mãe, esse gol foi muito especial. Venho tendo muito apoio do grupo, eles me incentivam bastante. Agradeço ao Guto Ferreira pela oportunidade. Quando é clássico a gente que é moleuque da base dá a vida”, afirmou ele, lembrando que é formado pelas categorias de base do Vovô em 2018.

Meta

Ainda sobre o golaço que marcou diz que o reviu váris vezes e espera marcar mais na Série A.

“Eu vi o video toda hora do lance. Estava buscando bastante um gol assim. Contra o Sport, perdi um gol, mas levantei a cabeça e segui em frente. Trabalhei forte na semana, focado no clássico e conseguir fazer um gol importante. Esse ano entrei muito focado, dedicado e determinado para alcançar meus objetivos que era fazer gol na Série A e Graças a Deus estou conseguindo”.

Confira a entrevista com Rick