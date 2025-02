Com gol em Clássico-Rei, Pedro Henrique vibra com vitória do Ceará: ‘torcedor merece’

O Ceará venceu o 1º Clássico-Rei da temporada de 2025. Na Arena Castelão, o Vovô aplicou 2 a 1 no Fortaleza, neste sábado (8), pela 5ª rodada do Campeonato Cearense. Autor de um dos gols alvinegros ao lado de Lucas Mugni, Pedro Henrique dedicou o resultado positivo para a torcida.

"Eu acho que a resposta (de desempenho) está aí, o torcedor merece. Eu enfrentei (o Ceará), sei o quanto é forte (a torcida). Nós enfrentamos um time muito organizado, bem treinado, então fizemos por merecer. O torcedor vai aproveitar o fim de semana, mas ainda temos muita coisa para fazer”. Pedro Henrique Atacante do Ceará

Recém-chegado em Porangabuçu, Pedro Henrique chegou ao 3º gol com a camisa do Ceará. Com experiência internacional e 34 anos, o atleta destacou o espírito coletivo do elenco no Clássico-Rei.

"Falamos no vestiário, dar o melhor em campo. O companheiro que entrar vai ser tão bom quanto quem estiver lá dentro. Temos que valorizar, é um adversário difícil de bater, estamos de parabéns”.

Assim, o Vovô encerra a 1ª fase na liderança do Grupo A do Campeonato Cearense, com 16 pontos e 100% de aproveitamento, garantindo então vaga na semifinal. Apesar do resultado, o Leão também foi líder, mas do Grupo B, com 12, avançou às semis, mas conheceu a 1ª derrota no ano.