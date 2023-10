Áustria x Bélgica: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Áustria e Bélgica entram em campo nesta sexta-feira (13), às 15h45 de Brasília, no Estádio Ernst Happel, em Viena (AUS), para disputar a sétima rodada da fase de grupos das Eliminatórias da Eurocopa 2024. As seleções estão no Grupo F.

A Áustria ocupa atualmente a segunda colocação na tabela de classificação, com 13 pontos conquistados até o momento. Já a Bélgica está na primeira posição do Grupo F, somando 13 pontos em seis rodadas disputadas.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida por: ESPN e Star+.

PALPITE PARA O JOGO

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Áustria: Schlager; Danso, Daniliuc, Lienhart e Wober; Laimer, Schlager, Seiwald e Sabitzer; Adamu e Gregoritsch.

Bélgica: Casteels; Castagne, Faes, Vertonghen e Theate; Tielemans, Mangala e Onana; Bakayoko, Lukaku e Doku.

ÁUSTRIA X BÉLGICA | FICHA TÉCNICA

Competição: sétima rodada das Eliminatórias da Eurocopa

Local: Estádio Ernst Happel, em Viena (AUS)

Data: 13/10/2023 (sexta-feira)

Horário: 15h45 (de Brasília)