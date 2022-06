Austrália x Peru ao vivo: acompanhe a partida em tempo real

Peru e Austrália entram em campo nesta segunda- feira (13) disputando uma das duas vagas restantes para a Copa do Mundo de 2022. A partirda, realizada no Al Rayyan Stadium, no Catar, começa ás 15h (horário de Brasília).

O duelo será definido em jogo único, ou seja, quem vencer, garante nesta segunda o passaporte para o Mundial em Dezembro.

Acompanhe ao vivo | Austrália x Peru

Onde assistir

A partida terá transmissão exclusiva do Sportv 2, a partir das 15h.

Palpites

inter@

Escalações

Peru: Gallese; Advincula, Zambrano, Callens, Trauco; Tapia, Pena, Gonzáles; Carrillo, Lapadula, Cueva. Técnico: Ricardo Gareca.

Austrália: Ryan; Atkinson, Rowles, Wright, Behich; Mooy; Boyle, Irvine, Leckie; Hrustic, Maclaren. Técnico: Graham Arnold.

Ficha técnica | Austrália x Peru

Onde: Al Rayyan Stadium, Catar.

Horário: 15h (horário de Brasília)

Transmissão: Sportv 2