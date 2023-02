Aumento do limite de jogadores estrangeiros por jogo na Série A é aprovado

O aumento de cinco para sete jogadores estrangeiros a serem relacionados por jogo da Série A do Brasileirão foi aprovado nesta terça-feira (14), na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). A decisão foi tomada de maneira unânime por todos os clubes que disputarão a elite do futebol brasileiro na temporada 2023.

O Fortaleza será uma das equipes impactadas pela mudança. A equipe tricolor ampliou o número de estrangeiros em seu elenco para esta temporada. No momento, o clube possui 11 estrangeiros, sendo nove deles argentinos, um mexicano e um colombiano. Outro clube da Série A com muitos estrangeiros no elenco é o São Paulo, que lutou pelo aumento.

INSPIRAÇÃO NO EQUADOR

De acordo com informações do GE, a mudança teve como uma de suas bases um estudo de caso do futebol equatoriano, que aumentou recentemente seu limite de estrangeiros por jogo para oito.