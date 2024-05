Áudio do VAR justifica gol anulado da Chape contra o Ceará por desvio em Foguinho

A CBF divulgou o áudio da comunicação entre o VAR e o árbitro de campo da partida entre Ceará e Chapecoense, pela Série B do Brasileiro, referente a verificação do gol anulado do time catarinense, no segundo tempo da partida.

Áudio do VAR justifica gol anulado da Chape contra o Ceará por desvio em Foguinhohttps://t.co/HWa1nfNTCB pic.twitter.com/cvxRhSswyx — Jogada (@diariojogada) May 27, 2024

Nas imagens veiculadas na transmissão de TV e no telão do estádio é possível verificar o traçado das linhas de impedimento do momento em que o atleta Mancha finaliza da entrada da grande área. É verificado pelo VAR a posição de Bruno Leonardo em comparação com a posição de Saulo Mineiro e a conclusão é de não impedimento.

O gol ainda assim foi anulado, deixando os torcedores confusos, mas no áudio da comunicação é possível constatar que o tento da Chape foi anulado porque a bola desviou no atleta Foguinho antes de ser rebatida pelo goleiro Richard. “Temos duas situações. A bola toca nele (Foguinho), claramente. Tudo checado, segue a decisão de campo", informou o árbitro de vídeo Pablo Ramon Gonçalves.

Junto do vídeo, a CBF postou a explicação técnica, embasada nas regras do jogo. Confira abaixo:

Um jogador em posição de impedimento quando a bola for tocada* por um companheiro de equipe será punido somente se chegar a participar do jogo de forma ativa, ao:

* interferir no jogo por tocar em uma bola passada ou tocada por um companheiro; ou

* interferir em um adversário ao:

• impedi-lo de jogar ou ter condições de jogar a bola por claramente obstruir o campo de visão do adversário; ou

• disputar a bola com o adversário; ou

• claramente tentar tocar em uma bola que se encontrar próxima de si quando essa ação afetar um adversário; ou

• executar uma ação que claramente afete a possibilidade de um adversário toca a bola.

ou

* obter vantagem por tocar na bola ou interferir em um adversário quando a bola:

• tiver desviado ou tocado nas traves, no travessão, em um membro da equipe de arbitragem ou em um adversário;

• tiver como origem uma defesa deliberada feita por qualquer adversário.

*Deverá ser considerado o primeiro ponto de contato ao tocar na bola.

Não se considerará que um jogador em posição de impedimento obteve vantagem quando receber a bola de um adversário que tocou deliberadamente nela, incluindo com um toque de mão deliberado, a menos de que se trate de uma defesa deliberada do adversário.