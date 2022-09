Áudio do VAR de Coritiba x Ceará mostra dúvida de árbritos para anular gol de Marcos Victor; confira

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou o áudio do árbitro de vídeo (VAR) do gol anulado do Ceará na derrota para o Coritiba por 1 a 0, no Couto Pereira, na última quarta-feira (28). O lance foi aos 30 do 2º tempo, em cruzamento na área desviado pelo zagueiro Marcos Victor.

Na ocasião, com intervenção do VAR, a jogada foi anulada por impedimento. No entanto, os áudios revelam que a arbitragem não apresentou uma referência dos atletas para marcar o impedimento.

Daniel Nobre Bins VAR-FIFA "A ponta do joelho não aparece. Para mim, posição de impedimento [...] Não temos referências de base, mas nas referências visuais, o jogador está adiantado”.

Assim, a decisão de campo do árbitro Raphael Claus (FIFA) foi alterada. A origem do tento é uma bola parada cobrada por Victor Luís, que cruzou. A bola resvalou em Jô e chegou em Marcos Victor.

Na tabela de classificação, o Ceará ficou em 16º colocado, com 31 pontos - apenas um de distância do Z-4, aberto pelo Cuiabá. O Coritiba tem a mesma pontuação, mas registra mais vitórias: 9 x 6.

Assista ao vídeo de análise do VAR de Coritiba x Ceará

Leia mais Alexandre Mota Classificação do returno da Série A mostra Ceará e Fortaleza opostos e alerta sobre Z-4; veja tabela