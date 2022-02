Audax x Flamengo: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Audax e Flamengo entram em campo nesta quinta-feira (10), em partida válida pela 5ª rodada do Campeonato Carioca. O duelo ocorre no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. O rubro-negro está na quarta colocação, com sete pontos. Já o Audax deixou a última colocação na tabela de classificação com a vitória sobre o Resende, na última rodada.

Audax x Flamengo | veja horário, local e onde assistir

Audax x Flamengo: 5ª rodada do Campeonato Carioca

Local: Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ)

Data: 10/02/2022 (quinta-feira)

Horário: 19h (de Brasília)

Transmissão: Cariocão Play, FlaTV+, Eleven Sports, OneFootball, Twitch e Youtube.

Prováveis escalações

Audax: Max, Lucas Mota, Lucão, Kayck e João Victor; Romarinho, Danilo e Fernando Medeiros; Misael, Carlinhos e Anderson Lessa.

Flamengo: Hugo (Diego Alves), Gustavo Henrique, (Léo Pereira) e Filipe Luís; Isla, Willian Arão, Andreas Pereira e Everton Ribeiro; Marinho e Arrascaeta; Gabriel.

