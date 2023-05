Santos se desestabiliza após expulsão e leva virada do Audax Italiano na Sul-Americana

O Santos fazia um bom jogo na noite desta quarta-feira e tinha tudo para encaminhar uma vitória importante em Rancagua, no Chile, contra o Audax Italiano, mas uma expulsão sofrida por Joaquim nos acréscimos do segundo tempo desestabilizou o time da Vila Belmiro. Assim, o então triunfo parcial por 1 a 0 foi transformado em uma derrota por 2 a 1, resultado que complicou os santistas na disputa da Copa Sul-Americana.



Vaga difícil

Com quatro rodadas já disputadas, a equipe comandada por Odair Hellmann continua na terceira colocação do Grupo E, com quatro pontos, e vê o Audax abrir três pontos de diferença, em segundo lugar. Agora, resta apegar-se ao fato de que os dois últimos duelos, contra Newell's Old Boys e Blooming, nos dias 6 e 29 de junho, respectivamente, terão a Vila como palco.