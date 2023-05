Audax Italiano x Santos: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Audax Italiano e Santos entram em campo nesta quarta-feira (24), às 21h de Brasília, no Estádio El Teniente, em Rancagua, no Chile, em partida válida pela 4ª rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana.

O Santos é o atual terceiro colocado do Grupo E com quatro pontos ganhos em três jogos. Com uma campanha irregular, o Peixe busca a vitória para tentar se aproximar da classificação para as Oitavas de Final. A equipe paulista vem de quatro jogos sem perder por Brasileirão e Copa do Brasil. O último deles: um empate sem gols diante do Palmeiras.

Já o Audax Italiano é o atual segundo colocado do grupo com os mesmos quatro pontos que o Santos, levando a melhor nos critérios de desempate, pois possui saldo de gols 1 contra 0 do Peixe.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida por: Paramount+

PALPITE PARA O JOGO

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Audax Italiano: Ahumada; Fernández, Monreal Villablanca, Pereira Abarca e Matus Castro; Nicolás Fernández, Collao, Sepúlveda e Gonzalo Alejandro Ríos; Sosa e Valenzuela. Técnico: Lucas Marcogiuseppe.

Santos: João Paulo; João Lucas, Messias, Joaquim e Lucas Pires; Rodrigo Fernández, Camacho e Ed Carlos (Ivonei); Ângelo, Soteldo e Deivid Washington. Técnico: Odair Hellmann.

AUDAX ITALIANO X SANTOS | FICHA TÉCNICA

Competição: 4ª rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana

Local: Estádio El Teniente, em Rancagua - Chile

Data: 24/05/2023 (quarta-feira)

Horário: 21h (de Brasília)