Aubameyang faz dois, Barça goleia o Valencia e sobe para o 4º lugar do Espanhol

Com dois gols de Aubameyang, o Barcelona derrotou o Valencia por 4 a 1 na tarde deste domingo, no estádio de Mestalla, pela 25ª rodada do Campeonato Espanhol. O resultado foi essencial para o time voltar à zona de classificação para a próxima edição da Liga dos Campeões da Europa.



O Barcelona chegou aos 42 pontos, na quarta colocação, empurrando o Atlético de Madrid para quinto, com os mesmos 42. O time catalão continua atrás de Real Madrid (57), Sevilla (50) e Betis (43).



O Valencia, por sua vez, viu a sequência negativa aumentar. Já são sete jogos sem uma vitória sequer. O momento ruim o deixa sem qualquer ambição na luta por vagas europeias. Hoje, é apenas o 12º colocado, com 30 pontos.



Em sua apresentação como técnico do Barcelona, Xavi afirmou que colocaria os meias mais perto da área e a mudança de postura ficou evidente na vitória deste domingo. O time catalão povoou a área adversária e saiu de campo com uma goleada.



Arrasador

O Barcelona definiu a fatura logo no primeiro tempo. Aos 22 minutos, Aubameyang recebeu cruzamento espetacular de Jordi Alba, ajeitou e mandou no ângulo para abrir o marcador. O Valencia até respondeu, mas o gol marcado por Gayà acabou sendo anulado pelo VAR.



Na frente, o Barça se soltou e chegou ao segundo gol aos 31 minutos. Em novo lindo lançamento de Jordi Alba, Dembelé recebeu na grande área e rolou para De Jong empurrar. Aos 37, o terceiro, em linda trama do time catalão, Aubameyang recebeu de Gavi e mandou para o fundo das redes.



O jogo continuou eletrizante e o Valencia teve novo gol anulado, desta vez com Soler marcando de voleio, nada valeu. O time da casa tentou apertar o adversário para levar menos prejuízo ao intervalo, mas a pressão não surtiu efeito.



Só administrou

No segundo tempo, o Barcelona jogou para administrar o resultado, enquanto o Valencia buscava o impossível. Aos seis minutos, Bryan Gil cruzou para Soler diminuir, desta vez, o gol foi validado pela arbitragem.



Mas o ímpeto do Valencia acabou aos 17 minutos, quando Pedri aproveitou a sobra na entrada da área e acertou um bonito chute para definir a goleada. Após sofrer o quarto gol, o time da casa ainda esboçou reação, mas não conseguiu impedir a derrota.

