Atual presidente do Ceará, Carlos Moraes faz coletiva de imprensa nesta segunda-feira (13)

Atual presidente do Ceará Sporting Club, Carlos Moraes concede coletiva de imprensa nesta segunda-feira (13), às 14h30, no CT de Porangabuçu. A informação foi confirmada pelo departamento de comunicação do clube. Na sequência da programação, o atacante Erick fala com os jornalistas - o Vovô enfrenta o Sport, na terça (14), às 21h30, no estádio Presidente Vargas (PV), pela Copa do Nordeste.

Com 44 anos, o gestor está na função desde a última quinta (9), com a renúncia de Robinson de Castro ao cargo. Antes, Carlos Moraes estava como segundo vice-presidente da diretoria executiva do clube. Pelo regimento interno, o novo mandatário tem prazo de até 90 dias para determinar uma nova eleição. Vale ressaltar que, caso deseje, o gestor também pode integrar uma chapa e ser um dos candidatos.

Quem é Carlos Moraes?

Legenda: Carlos Moraes é próximo dos ex-presidentes Evandro Leitão e Robinson de Castro Foto: divulgação / Ceará

Carlos Moraes nasceu em 17 de novembro de 1978, em Fortaleza. Formado em Administração de Empresas e em Direito, na Universidade de Fortaleza (Unifor), também possui duas certificações de Master in Business Administration (MBA), ambas pela Faculdade Getúlio Vargas (FGV): em Gestão Empresarial e em Marketing.

Filho de Franzé Moraes, ex-presidente do Ceará, entrou na política da instituição em 2009, como vice-presidente do Conselho Deliberativo na gestão de Humberto Aragão. Entre 2010 e 2015, quando Evandro Leitão era o presidente do clube, ocupou a função de segundo vice-presidente da diretoria executiva, bem como entre 2015 e 2023, quando o mandatário principal de Porangabuçu era Robinson de Castro.