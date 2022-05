ATP Roma 2022: veja chaves, horários e como assistir

O ATP Masters 1000 de Roma, na Itália, segue com disputas nesta segunda-feira (9). As provas começaram às 6h (de Brasília), com transmissão da ESPN e da plataforma de streaming Star+.

O torneio reúne os principais competidores do ranking mundial, com integrantes do Top-10. Também será a 2ª vez na atual temporada que Djokovic e Rafael Nadal participam de um mesmo evento.

Pelo chaveamento, os tenistas podem se enfrentar nas semifinais, caso avancem todas as etapas. A baixa inesperada é Carlos Alcaraz, uma das novas joias da Espanha. O atleta sofreu uma lesão.

Onde assistir

O ATP Masters 1000 de Roma, na Itália, será transmitido pela ESPN e o Star+.

Provas do simples masculino desta segunda-feira (9)

Basilashvilli x D. Evans (ING)

L. Sonego (ITA) x Denis Shapovalov (CAN)

L. Dere (SER) x Coric (CRO)

Davidovich (ESP) x Ivashka (RUS)

Brooksby (EUA) x Flavio Cobolli (ITA)

Stan Wawrinka (CAN) x Opelka (EUA)

Khachanov (RUS) x Zeppieri (ITA)

Korda (EUA) x van de Zandschulp (HOL)

Bublik (CAZ) x M. Giron (EUA)

Ramos-Vinolas (ESP) x T. Paul (EUA)

Lajovic (SER) x A. de Minaur (AUS)

Fogninini (ITA) x Dominic Thiem (AUT)

Carrero Busta (ESP) x Delbonis (ARG)

Últimos campeões

Simples masculino:

2021 - Rafael Nadal

2020 - Novak Djokovic

2019 - Rafael Nadal

2018 - Rafael Nadal

2017 - Alexander Zverev

2016 - Andy Murray

