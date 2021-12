Atos racistas de parte da torcida do Athletico-PR causam revolta na final da Copa do Brasil

Uma parte da torcida do Athletico-PR realizou atos racistas contra torcedores do Atlético-MG, na noite desta quarta-feira (15), na Arena da Baixada, na decisão da Copa do Brasil de 2021. Em vídeos divulgados através das redes sociais, um grupo faz gestos em alusão a macacos na arquibancada.

Uma mulher que estava presente em um dos camarotes também realizou os atos de injúria racial. Vale ressaltar que a delegação mineira, que se sagrou campeã da competição, teve o ônibus atacado, com janelas quebradas, no momento em que chegava no equipamento para a partida.

Até o momento, a diretoria do Athletico Paranaense e a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) não se manifestaram oficialmente sobre o caso. Durante o jogo, não ocorreram prisões ou punições aos torcedores do time paranaense que estavam praticando esse crime na Arena da Baixada.

Segundo o Observatório da Discriminação Racial no Futebol, de 2014 a 2020 foram 49 casos de racismo levados ao STJD e aos tribunais estaduais. Ao todo, 30 tiveram punição e 19 foram absolvidos. Nas penas, foi aplicado proibição de torcedores frequentarem estádios por até dois anos.

Punição no futebol

No Código Penal do Brasil, a injúria racial pode acarretar detenção de um a três meses e multa. O racismo tem pena máxima de três anos de prisão. Já no Código Disciplinar Desportivo, a infração pode resultar em perda de pontuação atribuída a uma vitória (três pontos) na referida competição.

Em 2014, por exemplo, o Grêmio foi excluído da Copa do Brasil após atos racistas da torcida contra o goleiro Aranha, que defendia o Santos na época. A punição envolveu também outras denúncias ao clube gaúcho, como um arremesso de objetos no gramado de jogo.

Já na temporada de 2021, um outro episódio marcou o futebol brasileiro, dessa vez com a retirada de punição do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). O meia Celsinho, do Londrina, foi chamado de macaco por um dirigente do Brusque, que inicialmente perdeu pontos na Série B, mas teve a decisão da entidade revertida para penas mais brandas, como uma mudança de mando.