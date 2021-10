Atlético/MG x Santos: veja onde assistir, horário, palpite e escalações

O Atlético/MG entra em campo nesta quarta-feira (13), às 21h30 (horário de Brasília), contra o Santos, pela 26ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O duelo acontece no Mineirão, em Belo Horizonte (MG).

Palpite para o jogo

Transmissão

O duelo será transmitido ao vivo pelo Premiere.

Como Chegam

Sob o comando do técnico Cuca, o Galo busca se manter firme na liderança da Série A. A equipe mineira venceu, no sábado (9), o Ceará, no Mineirão por 3 a 1 e chegou aos 53 pontos, chegando ao 17º jogo de invencibilidade na competição.

O técnico tem quatro desfalques: o zagueiro Junior Alonso (convocado pelo Paraguai), o lateral-esquerdo Guilherme Arana (convocado pelo Brasil), o meio-campista Alan Franco (convocado pelo Equador) e o atacante Eduardo Vargas (em recuperação de entorse no tornozelo direito).

Por outro lado, dois titulares voltam a ficar à disposição: o lateral-direito Mariano e o atacante Savarino.

Santos

O Santos ocupa a 16ª colocação do Brasileirão, com 28 pontos. O time vem de uma vitória dramática por 1 a 0 contra o Grêmio, adversário direto na briga contra o rebaixamento.

O time paulista não terá dois jogadores importantes para o duelo em BH: o meia Carlos Sánchez e o lateral-esquerdo Felipe Jonatan. Ambos receberam o terceiro cartão amarelo na vitória de domingo, na Vila Belmiro.

Prováveis escalações

Atlético/MG

Everson; Mariano, Nathan Silva, Réver e Dodô; Allan, Jair, Matías Zaracho e Nacho Fernández; Hulk e Keno. Técnico: Cuca

Santos

João Paulo; Vinicius Balieiro, Emiliano Velázquez e Wagner Palha; Marcos Guilherme, Camacho, Jean Mota, Vinicius Zanocelo e Lucas Braga; Marinho e Léo Baptistão. Técnico: Carille

FICHA TÉCNICA

Competição: Campeonato Brasileiro - 26ª rodada

Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Horário e data: 19h (de Brasília) | 13/10/2021

Árbitro: Paulo Roberto Alves Junior (PR)

Assistentes: Bruno Boschilia e Ivan Carlos Bohn (PR)