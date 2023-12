Atlético/GO demonstra interesse em Romarinho, do Fortaleza

O Atlético/GO demonstrou interesse na contratação do atacante Romarinho, do Fortaleza. A equipe goiana, que subiu para a Série A em 2023, consultou o staff do jogador, demonstrando interesse, segundo apurou o repórter Brenno Rebouças, do Sistema Verdes Mares.

Para negociar o jogador em definitivo, o Fortaleza quer receber uma compensação, e ainda não há nada fechado. Ainda há a possibilidade de uma negociação por empréstimo.

Perdeu espaço

Romarinho está no Leão desde 2018 e conquistou títulos importantes pelo clube, com mais 250 jogos com a camisa leonina. Mas em 2023, ele perdeu espaço no elenco de Vojvoda, jogando apenas 33 partidas (marcou dois gols), terminando a temporada como reserva.

A última partida dele com a camisa do Fortaleza foi diante do Grêmio, no dia 30 de setembro, no empate em 1 a 1 no Castelão, pela 25ª rodada da Série A.