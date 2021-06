Atlético vence o ABC de Natal e chega aos 7 pontos na Série D

O Atlético-CE venceu o ABC de Natal pela 4ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, equipe cearense chegou aos 7 pontos e, agora, ocupa a segunda colocação do Grupo 3 do torneio. O jogo foi realizado no estádio Frasqueirão, no Rio Grande do Norte.

Apesar do bom resultado, o Atlético ainda espera os outros resultados da rodada para se consolidar na classificação.

Contra o ABC, os dois gols foram marcados Olávio dos Santos. O placar foi aberto aos 41 minutos, ainda no primeiro. A vantagem foi ampliada na segunda etapa, aos 60 minutos.

Próximo desafio

Na próxima rodada, o Atlético-CE encara o América de Natal, na Arena das Dunas, também no Rio Grande do Norte.

O jogo está marcado para as 15h do próximo sábado (3 de julho).