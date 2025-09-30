Atlético Mineiro x Juventude pelo Campeonato Brasileiro: veja horário, onde assistir e palpites
Equipes se enfrentam pela 26ª rodada do torneio nacional
Atlético Mineiro x Juventude se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro nesta terça-feira (30), pela 26ª rodada do torneio nacional. O jogo será às 21h30, na Arena MRV, em Belo Horizonte. Veja onde assistir ao vivo, palpites e prováveis escalações.
ONDE ASSISTIR
A partida Atlético Mineiro x Juventude, pelo Campeonato Brasileiro, terá transmissão do SporTV e Premiere.
PALPITES
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Atlético Mineiro: Gabriel Delfim, Natanael, Lyanco, Victor Hugo, Caio Paulista, Alan Franco, Igor Gomes, Gustavo Scarpa, Bernard, Biel e Rony. Técnico: Jorge Sampaoli.
Juventude: Jandrei; Reginaldo, Luan Freitas, Rodrigo Sam e Marcelo Hermes; Jadson, Mandaca e Lucas Fernandes; Igor Formiga, Ênio e Nenê. Técnico: Thiago Carpini.
ATLÉTICO MINEIRO X JUVENTUDE | FICHA TÉCNICA
-
Competição: Campeonato Brasileiro
-
Local: Arena MRV, em Belo Horizonte
-
Data: 30/09/2025
-
Horário: 21h30