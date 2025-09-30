Atlético Mineiro x Juventude pelo Campeonato Brasileiro: veja horário, onde assistir e palpites

Atlético Mineiro x Juventude se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro nesta terça-feira (30), pela 26ª rodada do torneio nacional. O jogo será às 21h30, na Arena MRV, em Belo Horizonte. Veja onde assistir ao vivo, palpites e prováveis escalações.

ONDE ASSISTIR

A partida Atlético Mineiro x Juventude, pelo Campeonato Brasileiro, terá transmissão do SporTV e Premiere.

PALPITES

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Atlético Mineiro: Gabriel Delfim, Natanael, Lyanco, Victor Hugo, Caio Paulista, Alan Franco, Igor Gomes, Gustavo Scarpa, Bernard, Biel e Rony. Técnico: Jorge Sampaoli.

Juventude: Jandrei; Reginaldo, Luan Freitas, Rodrigo Sam e Marcelo Hermes; Jadson, Mandaca e Lucas Fernandes; Igor Formiga, Ênio e Nenê. Técnico: Thiago Carpini.

ATLÉTICO MINEIRO X JUVENTUDE | FICHA TÉCNICA