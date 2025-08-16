Atlético Mineiro x Grêmio pelo Campeonato Brasileiro: veja horário, onde assistir e palpites
Equipes se enfrentam pela 20ª rodada do torneio nacional
Atlético Mineiro x Grêmio se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro neste domingo (17), pela 20ª rodada da Série A. O jogo será às 16h, na Arena MRV, em Belo Horizonte. Veja onde assistir ao vivo, palpites e prováveis escalações.
ONDE ASSISTIR
A partida Atlético Mineiro x Grêmio, pelo Campeonato Brasileiro, terá transmissão da Globo e do Premiere.
PALPITES
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Atlético Mineiro: Everson; Natanael, Lyanco, Junior Alonso e Guilherme Arana; Alan Franco, Alexsander e Gustavo Scarpa; Hulk, Cuello e Rony. Técnico: Cuca.
Grêmio: Tiago Volpi; Edenilson, Balbuena, Wagner Leonardo e Marlon; Dodi, Cuéllar, Alysson, Riquelme e Cristian Olivera; Carlos Vinicius. Técnico: Mano Menezes.
ATLÉTICO MINEIRO x GRÊMIO| FICHA TÉCNICA
Competição: Série A do Campeonato Brasileiro
Local: Arena MRV, em Belo Horizonte
Data: 17/08/2025
