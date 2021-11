Atlético Mineiro x Fluminense: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Cada vez mais próximo do título da Série A do Brasileiro, o líder Atlético Mineiro enfrenta o Fluminense, neste domingo, às 16h, no estádio Mineirão. A partida é válida pela 36ª rodada da competição.

Se vencer, o Galo coloca uma mão na taça, podendo confirmar o título matematicamente contra o Bahia em partida atrasada, que ocorre no dia 02/12.

Já o Fluminense luta por vaga na Copa Libertadores. O time carioca é atualmente o 7º colocado e tenta ultrapassar o Fortaleza (6º) para alcançar o grupo que se classifica diretamente para fase de grupos da maior competição da América.

Palpites

inter@

Onde assistir

A partida será transmitida pelo Premiere e pela Rede Globo (em MG)

Prováveis escalações

Provável escalação do Atlético-MG: Everson; Mariano (Guga), Nathan Silva, Junior Alonso e Guilherme Arana; Allan, Jair e Zaracho; Hulk, Diego Costa (Vargas) e Keno (Nacho)

Provável escalação do Fluminense: Marcos Felipe, Samuel Xavier, Luccas Claro, David Braz e Marlon; André, Calegari (Nonato) e Yago; Luiz Henrique, Caio Paulista e Fred

Ficha técnica

ATLÉTICO-MG x FLUMINENSE

Data/Hora: 28/11/2021, às 16h

​Local: Mineirão (MG)

Árbitro: Marielson Alves Silva (BA)

Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha de Matos e Elicarlos Franco de Oliveira (BA)

Árbitro de vídeo: José Claudio Rocha Filho (SP)