Atlético-MG x Vasco: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Atlético-MG e Vasco entram em campo neste sábado (15), às 21h de Brasília, no Estádio Mineirão, em Belo Horizonte (MG), para disputar a primeira rodada da Série A do Brasileirão 2023, a primeira divisão do Campeonato Brasileiro.

O Atlético-MG foi o campeão do Campeonato Mineiro de 2023, superando o América-MG na final. Na última edição do Brasileirão, a equipe mineira ficou na sétima colocação na tabela, garantindo vaga para a Libertadores de 2023.

Já o Vasco foi eliminado nas semifinais do Campeonato Carioca pelo Flamengo. O time carioca retorna à elite do futebol brasileiro nesta temporada. A equipe ficou na quarta colocação da última Série B e conquistou o acesso à Série A.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida pelo SporTV pelo Premiere.

PALPITE PARA O JOGO

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Atlético-MG: Everson; Saravia, Lemos, Jemerson e Dodô; Otávio (Battaglia), Igor Gomes (Edenilson), Patrick e Zaracho; Paulinho (Pavón) e Hulk. Técnico: Eduardo Coudet.

Vasco: Léo Jardim, Puma, Capasso, Léo, Lucas Piton, Rodrigo, Andrey, Jair, Gabriel Pec, Alex Teixeira e Pedro Raul. Técnico: Maurício Barbieri.

ATLÉTICO-MG X VASCO | FICHA TÉCNICA

Competição: Primeira rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Estádio Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Data: 15/04/2023 (sábado)

Horário: 21h (de Brasília)

Árbitro: Raphael Claus (SP)