Atlético-MG x Sport pela Série A: veja horário, onde assistir e escalações
As equipes se enfrentam em jogo atrasado da 14ª rodada da Série A
Atlético-MG e Sport se enfrentam pela Série A nesta quarta-feira (8), em jogo atrasado da 14ª rodada. O jogo será às 19h, na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG).
O Galo é o 15º colocado com apenas 29 pontos e está em crise, como time que menos pontuou no returno. A equipe vem de derrota por 3x0 para o Fluminense no Maracanã.
Já o Leão da Ilha, é o 20º com apenas 16 pontos e vem de empate fora de casa diante do Cruzeiro por 1x1.
ONDE ASSISTIR
Premiere.
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Atlético-MG
Everson; Natanael, Lyanco, Vitor Hugo e Ruan Tressoldi; Gustavo Scarpa, Igor Gomes, Gabriel Menino (Fausto Vera) e Guilherme Arana (Caio Paulista);Bernard e Hulk. Técnico: Jorge Sampaoli
Sport
Gabriel; Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon Menezes e Luan Cândido; Rivera, Zé Lucas e Hyoran; Romarinho, Matheusinho e Derik. Técnico: Daniel Paulista
Arbitragem:
Arbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)
Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Alex Sandro Quadros Thome (RR)
VAR: Daniel Nobre Bins (RS)