Atlético-MG x Sport pela Série A: veja horário, onde assistir e escalações

As equipes se enfrentam em jogo atrasado da 14ª rodada da Série A

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Jogada
Legenda: O Atlético/MG está pressionado e recebe o Sport na Arena MRV
Foto: Pedro Souza / Atlético

Atlético-MG e Sport se enfrentam pela Série A nesta quarta-feira (8), em jogo atrasado da 14ª rodada. O jogo será às 19h, na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG).

O Galo é o 15º colocado com apenas 29 pontos e está em crise, como time que menos pontuou no returno. A equipe vem de derrota por 3x0 para o Fluminense no Maracanã.

Já o Leão da Ilha, é o 20º com apenas 16 pontos e vem de empate fora de casa diante do Cruzeiro por 1x1.

ONDE ASSISTIR

Premiere.

PALPITES

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Atlético-MG

Everson; Natanael, Lyanco, Vitor Hugo e Ruan Tressoldi; Gustavo Scarpa, Igor Gomes, Gabriel Menino (Fausto Vera) e Guilherme Arana (Caio Paulista);Bernard e Hulk.  Técnico: Jorge Sampaoli

Sport 

Gabriel; Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon Menezes e Luan Cândido; Rivera, Zé Lucas e Hyoran; Romarinho, Matheusinho e Derik. Técnico: Daniel Paulista

Arbitragem:

Arbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)
Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Alex Sandro Quadros Thome (RR)
VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

