Atlético-MG x São Paulo: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Atlético-MG e São Paulo entram em campo neste sábado (2), às 21h de Brasília, no estádio Mineirão, em Belo Horizonte (MG), para disputar a 37ª rodada da Série A do Brasileirão, a primeira divisão do Campeonato Brasileiro.

O Atlético-MG ocupa atualmente a terceira colocação na tabela de classificação. O time soma 63 pontos em 36 rodadas disputadas. Já o São Paulo está na nona posição da Série A. A equipe soma 50 pontos em 36 rodadas disputadas.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida por: Premiere.

PALPITE PARA O JOGO

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Atlético-MG: Everson; Everson, Mariano, Igor Rabello e Réver (Lemos), Guilherme Arana; Otávio, Edenilson, Zaracho, Igor Gomes, Paulinho e Hulk.

São Paulo: Rafael, Rafinha, Beraldo, Arboleda e Caio Paulista; Pablo Maia, Alisson, Michel Araújo e Wellington Rato (Luciano); Lucas e Juan.

ATLÉTICO-MG X SÃO PAULO | FICHA TÉCNICA

Competição: 37ª rodada da Série A do Brasileirão

Local: estádio Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Data: 02/12/2023 (sábado)

Horário: 21h (de Brasília)