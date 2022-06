Atlético-MG x Santos: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Atlético-MG recebe o Santos em jogo da 11ª rodada do Brasileirão. As equipes se enfrentam neste sábado (11), às 19 horas (de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte (MG).

Atual campeão Brasileiro, o Galo está em quarto na classificação. A equipe soma 16 pontos numa campanha com quatro vitórias, quatro empates e duas derrotas.

No meio da tabela, o Santos busca se aproximar do G-4. A equipe está em 10º lugar e tem 13 pontos. Ao todo, acumula três vitórias, quatro empates e foi vencido três vezes.

ONDE ASSISTIR

SporTV e Premiere.

PALPITES

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Atlético-MG: Everson; Alonso, Nathan, Mariano e Arana, Allan, Jair, Nacho e Zaracho; Hulk e Keno. Técnico: Mohamed.

Santos: J. Paulo; Maicon, Eduardo, Maicon; Auro e Lucas Pires; Camacho, Sandry e Vinicius; Marcos Leonardo, J. Julio e Léo Baptistão. Técnico: Fabián Bustos.

FICHA TÉCNICA

Atlético-MG x Santos

Data e hora: 11/06, às 19h

Local: Estádio Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte