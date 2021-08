Atlético-MG x River Plate na Libertadores; acompanhe ao vivo

A Taça Libertadores retoma a disputa das quartas de final nesta quarta-feira (18) com o duelo entre Atlético-MG e River Plate, do Argentina. A partida ocorre às 21h30, no Mineirão, em Belo Horizonte/MG.

O confronto é o segundo entre as duas equipes no processo eliminatório. Na ida, o Galo venceu por 1 a 0 no estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires-ARG, e fica com a vaga na semifinal até com empate.

Palpites

Atlético/MG x River Plate | ao vivo

Transmissão

A partida será transmitida ao vivo pela Conmebol TV.

Escalação

A provável escalação do Atlético-MG é: Everson; Mariano, Nathan Silva, Junior Alonso e Guilherme Arana; Allan, Jair e Zaracho; Savarino, Hulk e Vargas. Técnico: Cuca.

A provável escalação do River Plate é: Franco Armani; Milton Casco, Paulo Díaz, David Martínez e Fabrizio Angileri; Julián Alvarez, Bruno Zuculini, Nicolás De La Cruz e Jorge Carrascal; Matías Suárez e Braian Romero. Técnico: Gallardo.

Atlético-MG x River Plate

Estádio: Mineirão, em Belo Horizonte/MG.

Horário: 21h30 (de Brasília) desta quarta-feira (18).

Árbitro: Roberto Tobar (CHI).

VAR: Andres Cunha (URU).