Atlético-MG x Palmeiras na Libertadores: confira horário, onde assistir, palpites e escalações

Atlético-MG e Palmeiras se enfrentam nas quartas de final da Libertadores da América de 2022. O duelo será nesta quarta-feira (3), às 21h30, no Mineirão, em Belo Horizonte/MG.

Pelo regulamento, a equipe com melhor placar agregado após dois jogos avança. Em 2021, as equipes se encontraram nas semifinais, com o Verdão levando a melhor.

Pela Série A, o Palmeiras vem de vitória contra o Ceará no Castelão e lidera a competição com 42 pontos. Já o Galo, na reestria de Cuca, foi derrotado por 3 a 0 para o Internacional em Porto Alegre, caindo para 7º com 32.

ONDE ASSISTIR

ESPN e Conmebol TV

PALPITES

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

ATLÉTICO-MG:

Everson; Mariano, Nathan Silva, Junior Alonso e Dodô; Otávio, Jair e Nacho Fernández; Ademir (Zaracho), Keno e Hulk. Técnico: Cuca.

PALMEIRAS:

Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Danilo, Zé Rafael e Raphael Veiga; Dudu, Gustavo Scarpa e López (Merentiel). Técnico: Abel Ferreira.

FICHA TÉCNICA

Atlético-MG e Palmeiras

Data e hora: 3/8, às 21h30 (de Brasília)

Local: Mineirão, em Belo Horizonte/MG