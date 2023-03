Atlético-MG x Millonarios: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Atlético-MG e Millonarios entram em campo nesta quarta-feira (15), às 21h30 de Brasília, no Estádio Mineirão, em Belo Horizonte (MG), para disputar a partida de volta da terceira fase da pré-Libertadores 2023. No jogo de ida, as equipes empataram em 1 a 1, na Colômbia.

Na segunda fase da pré-Libertadores 2023, o Atlético-MG eliminou o Carabobo, da Venezuela. No jogo de ida, as equipes empataram em 0 a 0, e na volta o Galo venceu por 3 a 1. Já o Millonarios desbancou a Universidad de Quito, empatando em 0 a 0 no jogo de ida e vencendo o jogo da volta por 2 a 1, jogando em casa.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida pela ESPN, pelo Star+, pela Globo e pelo GloboPlay.

PALPITE PARA O JOGO

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Atlético-MG: Everson; Paulo Henrique, Réver, Jemerson e Dodô; Allan e Callebe; Edenilson, Pedrinho e Paulinho; Hulk. Técnico: Eduardo Coudet.

Millionarios: Montero; Perlaza, Llinás, Vargas e Bertel; Giraldo, Pereira, Silva e Cortés; Cataño e Castro. Técnico: Alberto Gamero.

ATLÉTICO-MG X MILLIONARIOS | FICHA TÉCNICA

Competição: partida de volta da terceira fase da pré-Libertadores 2023

Local: Estádio Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Data: 15/03/2023 (quarta-feira)

Horário: 21h30 (de Brasília)