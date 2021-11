Atlético-MG x Grêmio: confira horário, onde assistir e palpites

O Atlético-MG enfrenta o Grêmio nesta quarta-feira (3), em jogo adiado da 19ª rodada da Série A do Brasileiro de 2021. As partidas foram alteradas por conta da convocação de atletas para a Seleção Brasileira e confrontos de outros torneios, como a Copa do Brasil. A bola rola às 21h, no estádio Mineirão, em Belo Horizonte-MG.

Na tabela de classificação, o Galo é o líder com 59 pontos - sete de vantagem para o Palmeiras, na 2ª posição. Já o Grêmio é o vice-lanterna, com apenas 26.

Na última rodada, os times acumularam resultados negativos. Os mineiros perderam para o Flamengo no Maracanã, enquanto os gaúchos foram superados pelo Palmeiras em casa.

Palpites

inter@

Transmissão

A partida será transmitida ao vivo pelo Premiere.

Escalação

A provável escalação do Atlético-MG é: Everson; Mariano; Réver, Junior Alonso e Guilherme Arana; Allan e Jair; Nacho, Zaracho, Hulk e Diego Costa.

Técnico: Cuca.

A provável escalação do Grêmio é: Brenno; Rafinha, Geromel, Ruan e Cortez; Thiago Santos, Lucas Silva e VIllasanti; Douglas Costa, Ferreira e Borja.

Técnico: Vagner Mancini.

Atlético-MG x Grêmio

Estádio: Mineirão, em Belo Horizonte-MG.

Horário: 21h (de Brasília) desta quarta-feira (3).

Árbitro: Luiz Flávio de Oliveira (SP)

Assistentes: Alex Ang (SP) e Miguel Cataneo Ribeiro (SP)

VAR: José Cláudio Rocha Filho (SP)